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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (3)

        BOĞAZTRAFİĞİ AÇILDIÇanakkale'de yoğun sis nedeniyle kapatılan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesi ile kuzeyden saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:02 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:02
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (3)
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        BOĞAZTRAFİĞİ AÇILDI

        Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle kapatılan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesi ile kuzeyden saat 11.00, güneyden saat 12.00'de yeniden gemi geçişlerine açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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