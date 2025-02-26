Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (3)
BOĞAZTRAFİĞİ AÇILDIÇanakkale'de yoğun sis nedeniyle kapatılan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesi ile kuzeyden saat 11.
BOĞAZTRAFİĞİ AÇILDI
Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle kapatılan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesi ile kuzeyden saat 11.00, güneyden saat 12.00'de yeniden gemi geçişlerine açıldı.
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