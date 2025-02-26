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        Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ramazan öncesi fiyat artışı haberlerinden rahatsız

        BURAK AKAY - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ete ramazan ayı öncesi zam yapılacağı haberlerine üzüldüklerini belirterek, "Zam haberlerini de yapanlar belli. Diyorlar ki 'Üretici malını satamıyor'. Hayır öyle bir şey yok. Bizim satışını bekleyen binlerce, milyonlarca hayvanımız hazır, stoklarda hayvanımız vardır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:26
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        Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ramazan öncesi fiyat artışı haberlerinden rahatsız
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        BURAK AKAY - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ete ramazan ayı öncesi zam yapılacağı haberlerine üzüldüklerini belirterek, "Zam haberlerini de yapanlar belli. Diyorlar ki 'Üretici malını satamıyor'. Hayır öyle bir şey yok. Bizim satışını bekleyen binlerce, milyonlarca hayvanımız hazır, stoklarda hayvanımız vardır." dedi.

        Çelik, AA muhabirine, ramazan ayı öncesi bazı kesimlerin, et fiyatlarına zam geleceği haberlerini yaptırdığını söyledi.

        Ramazanın Müslümanlar için çok önemli ve mübarek bir ay olduğunu hatırlatan Çelik, insanların birbirine daha çok yardım ettiği bu zamanda et fiyatlarında artış yapılacağı söylentilerinin ciddiye alınmaması gerektiğini anlattı.

        Çelik, birlik olarak bu konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, "Hiçbir durumda et fiyatlarında artış yokken 'Ramazan ayında yüzde 20 zam geliyor' haberleri var. Ne demek yüzde 20? Bu kabul edilecek bir şey mi? Bu vicdansızların, bu baronların önüne geçilmesi lazım." diye konuştu.

        Et ve Süt Kurumunun satış mağazalarının artırılması talebinde bulunan Çelik, "Hükümetimizin özellikle birliklerimize et satış mağazalarının kurulması için ve aracıları aradan çıkararak, yetiştiriciden alıp direkt tüketiciye ulaştırma noktasında aktif rol oynaması lazım. Çünkü bu aracı lobisini biz bir türlü geçemiyoruz. Bunun için hangi önlemler gerekiyorsa biz elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Çünkü biz sahanın durumunu biliyoruz, insanların alım gücünü biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Bunlara ağır cezalar uygulanması önemlidir"

        Nihat Çelik, ramazan ayı öncesi işletmelerde de et fiyatında bir artışın söz konusu olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Aracı lobisi el birliği yapmış, güç birliği yapmış, bizi de dışlamaya çalışıyorlar. Arkalarına da belli çözüm ortakları almışlar. Haberleri yaymak için mücadele veriyorlar. Ete ramazan ayı öncesi 'Yüzde 20 ve 30 zam geliyor' haberlerini duymak bizi üzüntüye sevk ediyor. Ramazan ayı takdir ederseniz bizim için kutsal bir aydır. Hayırsever insanlar, vatanperver insanlar böyle aylarda cebinden kısar, alım gücü olmayan, alım gücü zayıf olan vatandaşların da sofrasında et tüketmesi için fedakarlık yapar. Bunu biz beklerken farklı bir tabloyla karşılaşmamız bizi çok üzdü."

        Ette stok yapanların belli olduğunu dile getiren Nihat Çelik, şunları kaydetti:

        "Zam haberlerini de yapanlar belli. Diyorlar ki 'Üretici malını satamıyor'. Hayır öyle bir şey yok. Bizim satışını bekleyen binlerce, milyonlarca hayvanımız hazır, stoklarda hayvanımız vardır. Dolayısıyla hayvanı stok eden de kendileridir, satan da kendileridir, zammı isteyen de kendileridir. Bunlara ağır cezalar uygulanması, vatandaşı rahatlatma açısından, vatandaşımıza derin bir nefes aldırma açısından çok önemlidir. Bu konu sadece bizim 500 bin yetiştiricimizi ilgilendirmiyor. Bu, 85 milyonun da sorunudur. Dolayısıyla bu fırsatçıların ortadan kaldırılması, et fiyatlarının makul bir seviyeye çekilmesi çok önemlidir ve gereklidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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