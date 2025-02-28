AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 28 Şubat açıklaması

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Gider, yazılı açıklamasında, sonuçları uzun yıllar tartışılan 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 28 yıl geçtiğini hatırlattı.

28 Şubat'ın Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Ayhan Gider, şöyle devam etti:

"Bizler, 28 Şubat'ı unutmayarak ve unutturmayarak, millet iradesinin her zaman galip geleceğini göstermeye devam edeceğiz. Refahyol hükümetini yıkan ve milletin inancına savaş açan postmodern darbenin üzerinden tam 28 yıl geçti. 1997 yılında siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesi, halktan yediği demokrasi tokadı ile tozlu raflarda yerini alırken, ardında bıraktığı izler halen unutulmadı. Darbe, millet iradesine karşı kurulmuş bir vesayet düzeninin en açık göstergelerinden biri oldu. Demokrasiye balans ayarı vermek için yola çıkanlar aslında milletin geleceğine ipotek koymaya çalıştı. 28 Şubat, eğitimden ekonomiye kadar birçok alanda derin yaralar açmıştır. Bin yıl süreceği söylenen bu karanlık dönem, milletimizin iradesine sahip çıkmasıyla tarihin çöplüğüne gömülmüştür."

Gider, açıklamasında şunları bildirdi:

"Bu postmodern darbenin, memlekette demokrasiyi askıya alan 27 Mayıs darbesinden, sağcı-solcu demeden fikri zikri ne olursa olsun insanları katledilmesine yol açan 12 Eylül darbesinden, sümüklü bir hocanın peşinde gidenlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminden hiçbir farkı yoktur. Ancak unutmamak gerekir ki, vesayetçi anlayış fırsat kollamaktan hiç vazgeçmez. Bugün, Türkiye'yi yeniden eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler farklı maskelerle sahneye çıkabilir. Bizler, 28 Şubat'ı unutmayarak ve unutturmayarak, millet iradesinin her zaman galip geleceğini göstermeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de demokrasinin, özgürlüklerin ve milletimizin yanında duruyoruz. Türkiye, bir daha asla vesayetin gölgesinde yaşamayacak."