Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı güllaç, Çanakkale'de üniversite öğrencilerine ders oldu

        BURAK AKAY - Osmanlı Devleti'ne ait yemek kitabı olan "Kitab-ı Me'kulat"da "gülac" olarak tarifi verilen ve ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlılarından olan güllaçın yapımı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde öğrencilere uygulamalı olarak öğretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı güllaç, Çanakkale'de üniversite öğrencilerine ders oldu
        ABONE OL

        BURAK AKAY - Osmanlı Devleti'ne ait yemek kitabı olan "Kitab-ı Me'kulat"da "gülac" olarak tarifi verilen ve ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlılarından olan güllaçın yapımı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde öğrencilere uygulamalı olarak öğretiliyor.

        İkinci Murat döneminde 1400'lü yıllardan bu yana yoğun olarak mısır nişastasından yapılan yufkaların gül suyu ve kaynatılmış süt ve şekerle birleştirilerek sofraya hazır hale getirilen geleneksel Türk tatlısı güllaç, ÇOMÜ'lü akademisyenlerce öğrencilere aktarılıyor.

        Yeni yapım ve sunum teknikleri de geliştirilen üniversitede öğrenciler, fakültenin uygulama mutfağında hazırladıkları güllacın klasik sunumlarının yanı sıra çilek ve ceviz ya da portakallı ve fındıklı olarak da servis ediliyor.

        ÇOMÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Emre Mümin, AA muhabirine, uygulama mutfağında bölüm içerisinde bulunan uygulama derslerini işlediklerini söyledi.

        Öğrencilerle dünyadan farklı mutfakları ders olarak işlediklerini ayrıca vegan, vejetaryen füzyon mutfak branşlarında da çalışmalar yürüttüklerini belirten Mümin, "Üniversite olarak bu vizyonu ve misyonu üstlenmiş bulunmaktayız. Öğrencilerimiz okuldan son derece kalifiye şekilde mezun oluyor. Sektöre adım attıklarında çalıştıkları yerlere katkı sağlıyorlar." dedi.

        - "Hazırlığını ve sunumunu farklı tatlarla birleştirdik"

        Emre Mümin, öğrencilere yüzlerce yıldır Türk sofralarında özellikle iftar menülerinin vazgeçilmez tatlılarından olan güllacın yapımını öğrettiklerini belirterek, güllacın biraz daha modernize edilmiş halini de yaptıklarını anlattı.

        Klasik güllaç yapımının dışına çıktıklarına değinen Mümin, şöyle konuştu:

        "Hem klasiği öğrencilerimize öğretirken hem de eskiden gelen yemeklerimize nasıl yeni dokunuşlar yapabilirizi her zaman arıyoruz. O yüzden güllacı biraz daha modernize ettik. Hazırlığını ve sunumunu farklı tatlarla birleştirdik. Çünkü güllaç Osmanlı döneminden gelen bir tatlımız. O yıllarda nişastadan yapılan yaprak şeklinde yufkalar olarak betimleniyor. Sonrasında ilerleyen yıllarda bu yufkalara gül suyunun eklenmesiyle gül aşı ve güllü aş olarak meydana çıkıyor. Oradan da isim olarak 'güllaç'a geçiş oluyor."

        Mümin, güllacın klasik olarak gül suyuyla yapıldığını ve yufka aralarına ceviz konulduğunu dile getirerek, "Biz gül suyu yerine süt ve çilek, ceviz kullandık. Bol sütlü bir güllaç yapmaya gayret gösterdik. Ramazan ayı malum herkes akşamüstü yorgun oluyor. Bir bitkinlik çöküyor. O yüzden iftar sonrası da tatlı gereksinimini gidermek için çok hafif bir tatlı. Hem lezzetli hem hafif, iftardan sonra yormayacak. Yapması da kolay." ifadelerini kullandı.

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3'üncü sınıf öğrencilerinden Fatmanur İçer de güllaç yapmayı okulunda öğrendiğini belirterek, geleneksel lezzetin farklı bir formda hazırlanmasının da çok önemli bir yenilik olduğunu söyledi.

        Güllaç yapımının hazırlığına sütü şekerle kaynatarak başladıklarını ifade eden İçer, "Süt kaynadıktan sonra güllaç yapraklarımızı içerisine bandırarak baklava tepsimize alıyoruz. Birkaç kat böyle devam ediyoruz. Ondan sonra içerisinde zevkimize göre ceviz, fındık, çilek koyabiliyoruz. Daha sonrasında tekrardan üstüne birkaç kat güllaç yapraklarımızı koyuyoruz ve üstteki süslemesiyle güllacımızı sonlandırıyoruz." dedi.

        Bölümün 3'üncü sınıf öğrencilerinden Mustafa Başkaya ise güllacın süslenmesi ve hazırlanmasında farklılık damak tatlarına göre yenilik yapabildiklerini belirterek, "Hocamız burada bize farklı lezzetlerle birleştirmeyi öğretti. Güllaç sade olabilir, üzerine kavrulmuş fındık konulabilir. Çilek ya da daha da farklı olarak üzerine portakal dilimleri koyabiliriz. Bu şekilde hem yeni bir lezzet ortaya çıkar hem de geleneksel bir tatlı daha farklı şekilde görsel hale getirilebilir." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        'TCG Nusret', 110 yıl sonra aynı rotada
        'TCG Nusret', 110 yıl sonra aynı rotada
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 110 yıl sonra aynı rotada
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 110 yıl sonra aynı rotada
        Çanakkale'de Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade'nin çizdiği resimler sergilendi
        Çanakkale'de Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade'nin çizdiği resimler sergilendi
        Gelibolu'da öğrenciler Çanakkale Savaşları Müzesi'ni gezdi
        Gelibolu'da öğrenciler Çanakkale Savaşları Müzesi'ni gezdi
        Çanakkale'de "Flört Şiddeti" paneli düzenlendi
        Çanakkale'de "Flört Şiddeti" paneli düzenlendi
        Çanakkale'de siyah giyinen erkekler kadına yönelik şiddete dikkati çekti
        Çanakkale'de siyah giyinen erkekler kadına yönelik şiddete dikkati çekti