İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı güllaç, Çanakkale'de üniversite öğrencilerine ders oldu

BURAK AKAY - Osmanlı Devleti'ne ait yemek kitabı olan "Kitab-ı Me'kulat"da "gülac" olarak tarifi verilen ve ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlılarından olan güllaçın yapımı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde öğrencilere uygulamalı olarak öğretiliyor.

İkinci Murat döneminde 1400'lü yıllardan bu yana yoğun olarak mısır nişastasından yapılan yufkaların gül suyu ve kaynatılmış süt ve şekerle birleştirilerek sofraya hazır hale getirilen geleneksel Türk tatlısı güllaç, ÇOMÜ'lü akademisyenlerce öğrencilere aktarılıyor.

Yeni yapım ve sunum teknikleri de geliştirilen üniversitede öğrenciler, fakültenin uygulama mutfağında hazırladıkları güllacın klasik sunumlarının yanı sıra çilek ve ceviz ya da portakallı ve fındıklı olarak da servis ediliyor.

ÇOMÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Emre Mümin, AA muhabirine, uygulama mutfağında bölüm içerisinde bulunan uygulama derslerini işlediklerini söyledi.

Öğrencilerle dünyadan farklı mutfakları ders olarak işlediklerini ayrıca vegan, vejetaryen füzyon mutfak branşlarında da çalışmalar yürüttüklerini belirten Mümin, "Üniversite olarak bu vizyonu ve misyonu üstlenmiş bulunmaktayız. Öğrencilerimiz okuldan son derece kalifiye şekilde mezun oluyor. Sektöre adım attıklarında çalıştıkları yerlere katkı sağlıyorlar." dedi.

- "Hazırlığını ve sunumunu farklı tatlarla birleştirdik"

Emre Mümin, öğrencilere yüzlerce yıldır Türk sofralarında özellikle iftar menülerinin vazgeçilmez tatlılarından olan güllacın yapımını öğrettiklerini belirterek, güllacın biraz daha modernize edilmiş halini de yaptıklarını anlattı.

Klasik güllaç yapımının dışına çıktıklarına değinen Mümin, şöyle konuştu:

"Hem klasiği öğrencilerimize öğretirken hem de eskiden gelen yemeklerimize nasıl yeni dokunuşlar yapabilirizi her zaman arıyoruz. O yüzden güllacı biraz daha modernize ettik. Hazırlığını ve sunumunu farklı tatlarla birleştirdik. Çünkü güllaç Osmanlı döneminden gelen bir tatlımız. O yıllarda nişastadan yapılan yaprak şeklinde yufkalar olarak betimleniyor. Sonrasında ilerleyen yıllarda bu yufkalara gül suyunun eklenmesiyle gül aşı ve güllü aş olarak meydana çıkıyor. Oradan da isim olarak 'güllaç'a geçiş oluyor."