Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de köylere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında köylerde yaşayan kadınları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:04 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de köylere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti
        ABONE OL

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında köylerde yaşayan kadınları ziyaret etti.

        İl Jandarma Komutanlığı ve ÇOMÜ işbirliğiyle, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan köylerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ziyaretler gerçekleştirildi.

        Merkez ilçeye bağlı Karacaören, Yapıldak ve Özbek köylerinde kadınlarla bir araya gelen jandarma personeli ve ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri, kadınlara çeşitli hediyeler verdi.

        Ziyarete ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pelin Kanten ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak

        Benzer Haberler

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
        Çanakkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Çanakkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Kadın bahriyelilerden 'TCG Nusret' ile 8 Mart anısı seyri
        Kadın bahriyelilerden 'TCG Nusret' ile 8 Mart anısı seyri
        Kadın bahriyeliler, TCG Nusret Gemisi ile Çanakkale Boğazı'ndaki seyir faal...
        Kadın bahriyeliler, TCG Nusret Gemisi ile Çanakkale Boğazı'ndaki seyir faal...
        İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı güllaç, Çanakkale'de üniversite öğre...
        İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı güllaç, Çanakkale'de üniversite öğre...
        'TCG Nusret', 110 yıl sonra aynı rotada
        'TCG Nusret', 110 yıl sonra aynı rotada