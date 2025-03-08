Çanakkale'de köylere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında köylerde yaşayan kadınları ziyaret etti.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında köylerde yaşayan kadınları ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığı ve ÇOMÜ işbirliğiyle, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan köylerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ziyaretler gerçekleştirildi.
Merkez ilçeye bağlı Karacaören, Yapıldak ve Özbek köylerinde kadınlarla bir araya gelen jandarma personeli ve ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri, kadınlara çeşitli hediyeler verdi.
Ziyarete ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pelin Kanten ve diğer ilgililer katıldı.
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