Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ile mücadelesini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Babakale köyü sahilinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 27 göçmeni yakaladı.

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