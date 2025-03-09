Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı ile mücadelesini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Babakale köyü sahilinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 27 göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
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