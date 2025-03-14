Gelibolu'da çıkan ev yangını söndürüldü

Dumanı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Koyun, kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

Yazıcızade Mahallesi İbni Katip Sokağı'ndaki bir apartmanın birinci katında 85 yaşındaki Kemalettin Koyun'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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