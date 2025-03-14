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        Gelibolu'da çıkan ev yangını söndürüldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın birinci katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 23:24 Güncelleme: 14.03.2025 - 23:30
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        Gelibolu'da çıkan ev yangını söndürüldü
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın birinci katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yazıcızade Mahallesi İbni Katip Sokağı'ndaki bir apartmanın birinci katında 85 yaşındaki Kemalettin Koyun'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Koyun, kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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