Çanakkale'de sanayi sitesindeki yangın söndürüldü
Çanakkale'de sanayi sitesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çanakkale'de sanayi sitesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesi içinden geçen yol kenarında atık malzemelerin toplandığı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler diğer işletmelere ait paletleri de tutuşturdu.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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