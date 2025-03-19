Çanakkale'de sanayi sitesindeki yangın söndürüldü

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler diğer işletmelere ait paletleri de tutuşturdu.

İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesi içinden geçen yol kenarında atık malzemelerin toplandığı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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