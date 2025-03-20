Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gökçeada'da iftar programına katıldı

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen iftara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gökçeada'da iftar programına katıldı
        ABONE OL

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen iftara katıldı.

        Gökçeada AK Parti İlçe Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Gökçeada Şubesi tarafından yetimler için düzenlenen iftarda, Gider'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Gökçeada Müftüsü Muharrem Altınhan ile Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yer aldı.

        Metropolit Kyrillos Sykis, burada yaptığı konuşmada, Gökçeada’nın dinlerin, dillerin ve kültürlerin harmanlandığı bir ilçe olduğunu söyledi.

        Adalarda dayanışma içinde yaşadıklarına dikkati çeken Sykis, "Farklı dinlere mensup olsak da bütün bayramları, dini günleri hep beraber büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Müslüman kardeşlerimin Ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de Metropolit Sykis'i gönül sofralarında ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Gökçeada'nın çok özel bir ilçe olduğunu ifade eden Gider, şunları kaydetti:

        "Uzun yıllardır Rumlar ve Türkler barış ve dayanışma içerisinde burada yaşıyorlar. Müslümanlar Paskalya Bayramı'nın coşkusuna ortak olurken, Hristiyan kardeşlerimiz iftara katılarak ramazan ayının maneviyatını yaşıyorlar. Bu her yerde göremeyeceğiniz çok değerli bir tablo. Birlik ve beraberlik, hoşgörü, kardeşlik Gökçeada’mızı Gökçeada yapan değerlerin başından geliyor. AK Parti iktidarında bizde hiç ayrım yapmadık. Camilerle birlikte kiliseleri de restore ettik. Din, dil, mezhep fark etmeksizin herkese eşit hizmet götürdük. Dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı Gökçeada'da sevgi içerisinde, karşılıklı saygı içerisinde Adem'den geldiğimizi unutmadan yaşamlarını sürdüren tüm yurttaşlarımızı sevgi ve saygı ile bir kez daha selamlıyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Heyelanda korkutan çatlaklar!
        Heyelanda korkutan çatlaklar!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliy...
        Çanakkale Boğazı'ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliy...
        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Bozcaada açıklarında bekleti...
        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Bozcaada açıklarında bekleti...
        Bayramiç'te 1450 fidan dağıtıldı
        Bayramiç'te 1450 fidan dağıtıldı
        Kale Grubu tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi
        Kale Grubu tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi
        Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Sanayi sitesinde atıkların toplandığı alandaki yangın 1 saatte kontrol altı...
        Sanayi sitesinde atıkların toplandığı alandaki yangın 1 saatte kontrol altı...