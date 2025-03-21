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        Gelibolu'da anaokulu öğrencileri fidan dikti

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki anaokulu öğrencileri, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:52
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        Gelibolu'da anaokulu öğrencileri fidan dikti
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki anaokulu öğrencileri, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikti.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Piri Reis Anaokulu öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır'ın katılımıyla okulun bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.

        Çakır, yaptığı açıklamada, öğrencilerin Gelibolu Orman İşletme Şefliği tarafından tedarik edilen fidanları özveriyle toprağı diktiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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