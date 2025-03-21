Gelibolu'da anaokulu öğrencileri fidan dikti

Çakır, yaptığı açıklamada, öğrencilerin Gelibolu Orman İşletme Şefliği tarafından tedarik edilen fidanları özveriyle toprağı diktiğini kaydetti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki anaokulu öğrencileri, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikti.

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