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        Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda şehitlere saygı için buluştu

        Gelibolu Yarımadası'nda motosiklet tutkunları tarafından Çanakkale şehitlerine saygı sürüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 23.03.2025 - 13:11
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        Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda şehitlere saygı için buluştu
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        Gelibolu Yarımadası'nda motosiklet tutkunları tarafından Çanakkale şehitlerine saygı sürüşü gerçekleştirildi.

        Türkiye Motosiklet Federasyonuna bağlı motosiklet derneklerinin katılımlarıyla düzenlenen etkinlikte yurdun dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin motosikletli kortej oluşturdu.

        Eceabat İskelesi'nden başlayan yarımada turuna Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek de eşlik etti.

        Etkinlikte polis ekipleri motosikletlere "Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır" logolu çıkartmaları yapıştırdı. Koruyucu ekipmanlar, kaskların takılması ve trafik kurallarına uyulması hatırlatıldı.

        Eceabat'tan hareket eden motosikletliler, bölgedeki şehitlik ve anıtları gezip, Şehitler Abidesi'nde turu noktalayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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