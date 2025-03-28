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        Çanakkale Valisi Toraman Gelibolu'da iftar programına katıldı

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu ilçesindeki iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:10 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:10
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        Çanakkale Valisi Toraman Gelibolu'da iftar programına katıldı
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu ilçesindeki iftar programına katıldı.

        Vali Toraman'ın katıldığı Gelibolu Mevlevihanesi'ndeki iftarda ilahi dinletisi sunulup, dualar edildi.

        İftar programına, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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