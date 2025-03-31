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        Çanakkale'de iki köy arasındaki bayramlaşma geleneği asırlardır sürüyor

        MEHMET YAVAŞ - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Bademli ve Koyunevi köyleri arasında gerçekleşen 650 yıllık bayramlaşma geleneği bu sene de sürdürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:03
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        Çanakkale'de iki köy arasındaki bayramlaşma geleneği asırlardır sürüyor
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        MEHMET YAVAŞ - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Bademli ve Koyunevi köyleri arasında gerçekleşen 650 yıllık bayramlaşma geleneği bu sene de sürdürüldü.

        İlçede birbirine en yakın 2 köy olan ve rivayete göre 2 kardeşin kurduğu Koyunevi ve Bademli köylerinde yaşayanlar, Ramazan ve Kurban bayramlarında toplu olarak bayramlaşıyor.

        Asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında bu sene de Koyunevi köyü sakinleri, bayramlaşmak amacıyla bir kilometre uzaklıktaki komşu köy Bademli'ye yürüyerek yola çıktı. Bademli köylüleri de havai fişek atarak komşu köyün halkını coşkuyla karşıladı.

        Her iki köyün erkekleri, köy meydanındaki bayramlaşmanın ardından önce ortak mezarlıkta ölmüşleri için dua etti, ardından Bademli köyü camisinde okunan Mevlid-i Şerif'i dinledi.

        Geleneksel bayramlaşma etkinliğinde daha sonra Bademli köyü kadınlarının imece usulü hazırladığı yemekler, kurulan sofralarda yenildi.

        - "6,5 asırlık bir bayramlaşmamız var"

        Bademli köyüne bayramlaşmaya giden Koyunevi Köyü Muhtarı Doğukan Acar, AA muhabirine, Çanakkale'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Assos yolundaki bu iki köyün bayramlaşma geleneğinin, asırlardır devam ettiğini, birlik ve beraberliğin yıllardır sürdüğünü söyledi.

        Atalarından kalan bu geleneği bu yıl da devam ettirdiklerini belirten Acar, "6,5 asırlık bir bayramlaşmamız var. Allah'a şükürler olsun bu bayramımıza da ulaştık. Bu geleneğimizi, köyde yaşamış büyüklerimizi yad etmek, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak amacıyla sürdürüyoruz. 6,5 asırdır bu geleneğimiz devam ediyor. İnşallah 10 asır sürer." dedi.

        Acar, Koyunevi köylüleri olarak Bademli'ye gittiklerini, önce mezarlığa uğrayarak ölmüşleri için dua ettiklerini dile getirerek, "Sonra Bademli köyüne gelerek toplu olarak bayramlaşıyoruz. Ardından köy camisinde bizlere yemek ikram ediyorlar. Bayramın diğer günü ise Bademli köylüleri bize geliyor ve tekrar bayramlaşıyoruz. Biz de onlara yemek ikram ediyoruz. Bu geleneğimizin amacı birlik ve beraberliği sağlayarak gelecek nesillere taşımak." ifadelerini kullandı.

        Bademli köyü sakinlerinden ve köyün ihtiyar heyetinde bulunan 77 yaşındaki Hasan Karabulut da bu geleneğin uzun yıllardır sürdürüldüğünü anlattı.

        İki köy arasında mezarlıklarının olduğunu ifade eden Karabulut, "Burada dua eder, birbirimizin köylerine giderek bayramlaşırız. Sonra her evden bir sofra çıkar. Misafirlerimize yemek ikram ederiz. O gün bütün kahvehanelerimizde her şey ikramdır. Bu gelenek 650 yıldır var. Köy erkekleri olarak kahvehaneye gider çay içeriz. Birbirimizle sohbet ederiz. Sonra da herkes işine gücüne devam eder." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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