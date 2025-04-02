ÇOMÜ öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi

ÇOMÜ Rektörlüğü yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Fen Fakültesinde eğitimini sürdürmekte olan öğrencimiz Emir Can Okuducu'yu elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ailesi olarak başımız sağ olsun. Öğrencimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.