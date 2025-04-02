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        ÇOMÜ öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi, motosikletiyle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 21:48 Güncelleme: 02.04.2025 - 21:48
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        ÇOMÜ öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi, motosikletiyle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.

        Emir Can Okuducu idaresindeki 17 AGV 605 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp yolun solundaki çelik bariyere ve refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Okuducu'nun cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        - ÇOMÜ'den taziye mesajı

        ÇOMÜ Rektörlüğü yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Fen Fakültesinde eğitimini sürdürmekte olan öğrencimiz Emir Can Okuducu'yu elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ailesi olarak başımız sağ olsun. Öğrencimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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