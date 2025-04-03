GÜNCELLEME - Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişi öldü

"Saat 06.43'te yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 25 göçmen sağ, 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 1 göçmen için arama çalışmaları, 4 bot, 1 helikopter ve 1 Dalış Özel Timi olmak üzere 82 personelle devam etmektedir."

İhbar üzerine bölgeye 3 sahil güvenlik botu ve 1 helikopterin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Nisan Perşembe günü saat 06.14'te 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Ayvacık Yeşilliman açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım talebinin alındığı belirtildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

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