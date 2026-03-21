Çanakkale'de yangın çıkan evde hasar oluştu
Çanakkale'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cevatpaşa Mahallesi Arıburnu Sokak’ta bir binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kişi, tedbir amaçlı ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.