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        Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayta'dan köy okuluna ziyaret

        Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürü Mine Hayta, ara tatilin ardından eğitim öğretim faaliyetlerinin yeniden başladığı ilk gün Çınarlı Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:57
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        Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayta'dan köy okuluna ziyaret
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        Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürü Mine Hayta, ara tatilin ardından eğitim öğretim faaliyetlerinin yeniden başladığı ilk gün Çınarlı Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Türkiye genelinde ara tatilin ardından öğrencilerin okullara dönmesiyle yeni eğitim öğretim dönemi başladı.

        Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, yeni dönemin ilk gününde Çınarlı Köyü İlkokulu'na ziyarette bulundu.

        Ziyareti sırasında sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Hayta, öğretmenlerle de bir araya geldi.

        Hayta, öğrenci ve öğretmenlere yeni döneme ilişkin başarı dileklerini iletti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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