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        Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Çanakkale etabıyla başlayacak

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından DHL Express ana sponsorluğunda bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale etabıyla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:47
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        Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Çanakkale etabıyla başlayacak
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        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından DHL Express ana sponsorluğunda bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale etabıyla başlayacak.

        Dünyanın birçok ülkesinden Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na katılacak sporcuların ilk mücadelesi, 23-25 Nisan'da Çanakkale Zafer Kupası için olacak.

        İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı önünden 23 Nisan'da hareket edecek yarışçılar, Çanakkale'ye yelken basacak.

        Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde düzenlenecek özel yarış, tarihin fedakarlık ve kahramanlıkla örülü destanına saygı duruşu niteliği taşıyacak. Kilitbahir'den 25 Nisan'da start alacak yarışmacılar, Seyid Onbaşı'yı selamladıktan sonra yeni kordon boyunca Çanakkalelilere adeta unutulmaz bir görsel şölen sunacak.

        Yarışın kazananları, Çanakkale Zafer Kupası'nın sahibi olacak.

        - "Sporcular ve izleyenler için unutulmaz anlar yaşanacak"

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda, yarışın çok önemli bir tarihte gerçekleştirileceğini söyledi.

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabının Çanakkale'de olacağını anlatan Toraman, şöyle konuştu:

        "Çanakkale Boğazı gibi her zaman fırsat bulamayacak bir alanda yat yarışına katılmak sporcular arasında unutulmaz bir müsabakaya dönüşecek. Onların bu yarış aktivitelerini kıyıda izleyenler açısından da çok büyük bir güzellik sunacak. O nedenle hem yarışanlar için hem izleyenler için çok önemli anlara şahitlik edeceğiz."

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Çanakkale'nin hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktalarından birisi olma hedefini yinelediklerini anlattı.

        Çanakkale'nin çok önemli olaylara şahitlik yapmaya devam ettiğini vurgulayan Kaşdemir, "Hem Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir kurumun himayelerinde olan sportif etkinliğin olacak olması hem de bu işin uluslararası boyutunun olması Çanakkaleliler olarak bizi hem sevindirmekte hem de heyecanlandırmakta." dedi.

        İstanbul Açık Deniz Yat Kulübü Başkanı Ekrem Tolga Yemlihaoğlu da Çanakkale gibi önemli bir kentte böylesi büyük bir organizasyonun gerçekleştirilecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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