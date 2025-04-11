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        Troya Yarı Maratonu'nun basın lansmanı yapıldı

        Çanakkale'de 7 farklı ülkeden sporcunun katılımıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Saucony Troya Yarı Maratonu'nun basın lansmanı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:09 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:10
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        Troya Yarı Maratonu'nun basın lansmanı yapıldı
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        Çanakkale'de 7 farklı ülkeden sporcunun katılımıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Saucony Troya Yarı Maratonu'nun basın lansmanı gerçekleştirildi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen lansman toplantısına Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, SPX Üst Yöneticisi Barış Andırınlı, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve Parkur Direktörü Osman Argat katıldı.

        Toplantıda Erkek, Andırınlı, Önen ve Kalkan birer konuşma yaptı.

        SPX Etkinlikler Koordinatörü Osman Argat da yarışa ilişkin teknik bilgiler paylaştı.

        Troya Yarı Maratonu, 20 Nisan Pazar günü Kordon'daki Truva Atı önünden başlayacak. Etkinlik kapsamında 21K Yarı Maraton, 10K Koşusu, 6K Halk Koşusu ve çocuklar için özel parkurlar yer alacak. Güzergah boyunca kentteki bazı yollar 09.30-14.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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