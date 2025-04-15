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        Çanakkale'de Turizm Haftası kutlanıyor

        Çanakkale'de Turizm Haftası etkinlikleri törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:58 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:59
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        Çanakkale'de Turizm Haftası kutlanıyor
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        Çanakkale'de Turizm Haftası etkinlikleri törenle başladı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Esirgemez, burada yaptığı konuşmada, turizmin gelişmesine katkı sağlamak, farkındalık oluşturmak ve turizmin çok yönlü yapısını toplumun tüm kesimlerine anlatmak amacıyla Turizm Haftası etkinliklerinin düzenlendiğini söyledi.

        Turizmin yalnızca bir sektör olmadığını anlatan Çağman Esirgemez, şunları kaydetti:

        "Kültürün, barışın, anlayışın ve ekonomik kalkınmanın önemli bir aracıdır. Bu topraklar, sahip olduğu tarihi zenginlikler, doğal güzellikler ve kültürel miras ile yalnızca ülkemizin değil, dünyanın göz bebeğidir. Bu kapsamda, şehrimizin kültürel birikimini daha görünür kılmak ve ziyaretçilere özgün deneyimler sunmak amacıyla oluşturduğumuz kültür rotaları, kentimizin sahip olduğu tarihî ve kültürel değerleri bütüncül bir yaklaşımla tanıtmak açısından büyük önem taşımaktadır. Her bir rotamız, geçmişle günümüz arasında bir köprü kurarak hemşerilerimizi ve misafirlerimizi kültürel bir yolculuğa davet etmektedir."

        Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik de kent turizminin gelişmesi için tüm kurumlar olarak çalışma yaptıklarını hatırlattı.

        Törene, ÇTSO Genel Sekreteri Sema Sandal, Çanakkale Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sevcan Elver, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Türkeri ile öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı.

        Daha sonra kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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