Çanakkale'de Turizm Haftası kutlanıyor

Çanakkale'de Turizm Haftası etkinlikleri törenle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Esirgemez, burada yaptığı konuşmada, turizmin gelişmesine katkı sağlamak, farkındalık oluşturmak ve turizmin çok yönlü yapısını toplumun tüm kesimlerine anlatmak amacıyla Turizm Haftası etkinliklerinin düzenlendiğini söyledi.

Turizmin yalnızca bir sektör olmadığını anlatan Çağman Esirgemez, şunları kaydetti:

"Kültürün, barışın, anlayışın ve ekonomik kalkınmanın önemli bir aracıdır. Bu topraklar, sahip olduğu tarihi zenginlikler, doğal güzellikler ve kültürel miras ile yalnızca ülkemizin değil, dünyanın göz bebeğidir. Bu kapsamda, şehrimizin kültürel birikimini daha görünür kılmak ve ziyaretçilere özgün deneyimler sunmak amacıyla oluşturduğumuz kültür rotaları, kentimizin sahip olduğu tarihî ve kültürel değerleri bütüncül bir yaklaşımla tanıtmak açısından büyük önem taşımaktadır. Her bir rotamız, geçmişle günümüz arasında bir köprü kurarak hemşerilerimizi ve misafirlerimizi kültürel bir yolculuğa davet etmektedir."