Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun milli takım seçmesi Çanakkale'de başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Serbest Dalış Havuz Büyükler Federasyon Kupası Gençler ve Masterlar Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmesi, Çanakkale'de başladı.

TSSF’nin 2025 faaliyet programında yer alan ve Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen etkinlik için gerçekleştirilen seremonide saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin farklı illerinden 65 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, "büyük kadın" ve "büyük erkek" kategorisinde federasyon kupası, gençler ve bireyselde ise Türkiye şampiyonluğu yarışları yapılacak.

Dinamik, dinamik çift palet, dinamik paletsiz, statik apnea ve hız apnea disiplinlerinde sporcular, denizdeki derin dalışların aksine havuzda durağan ve yatay dinamik dalışlarla kupa ve madalya için nefeslerini tutacak.

Yarışların ilk gününde "büyük kadınlar" kategorisinde Yağmur Ergün, "master kadınlar"da Birgül Erken, "genç erkekler"de Nida Murathan Bulut, "master erkekler"de de Ferhat İnceler yeni Türkiye rekorlarına imza attı.