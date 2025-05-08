Çanakkale'de afet tatbikatı yapıldı

Çanakkale Valiliği ev sahipliğinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda geniş katılımlı afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat; Valilik, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra gönüllülerin işbirliğinde hazırlandı.

Kurumlar arası işbirliği, koordinasyon ve müdahale kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği senaryo gereği, merkeze bağlı Mareşal Fevzi Çakmak köyünde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İl merkezi ve Lapseki ilçesindeki deprem ve devamında oluşabilecek ikincil afet senaryoları kapsamında enkaz, yangın ve tahliye ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlerin bulunduğu 9 olay planlandı.

Yaklaşık 700 personel ile 65 aracın görev aldığı tatbikatta gerçek bir afet anında yapılması gereken ilk müdahale, tahliye, arama-kurtarma, hasta ve yaralı nakli gibi süreçler uygulamalı olarak yürütüldü.

Cumhuriyet Meydanı'nda yıkılan bir bina, görevli ekiplerce çevre güvenliği sağlanıp içerisinde canlı olup olmadığı kontrol edildi.