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        Çanakkale'de afet tatbikatı yapıldı

        Çanakkale Valiliği ev sahipliğinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda geniş katılımlı afet tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:22 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:31
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        Çanakkale'de afet tatbikatı yapıldı
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        Çanakkale Valiliği ev sahipliğinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda geniş katılımlı afet tatbikatı gerçekleştirildi.

        Tatbikat; Valilik, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra gönüllülerin işbirliğinde hazırlandı.

        Kurumlar arası işbirliği, koordinasyon ve müdahale kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği senaryo gereği, merkeze bağlı Mareşal Fevzi Çakmak köyünde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        İl merkezi ve Lapseki ilçesindeki deprem ve devamında oluşabilecek ikincil afet senaryoları kapsamında enkaz, yangın ve tahliye ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlerin bulunduğu 9 olay planlandı.

        Yaklaşık 700 personel ile 65 aracın görev aldığı tatbikatta gerçek bir afet anında yapılması gereken ilk müdahale, tahliye, arama-kurtarma, hasta ve yaralı nakli gibi süreçler uygulamalı olarak yürütüldü.

        Cumhuriyet Meydanı'nda yıkılan bir bina, görevli ekiplerce çevre güvenliği sağlanıp içerisinde canlı olup olmadığı kontrol edildi.

        Ekiplerin detaylı kontrolleri sonrası binadan canlı sesi tespit edilmesi üzerine, sağlık ekipleri yaralı kişiyi buradan alıp enkaz alanında bekleyen ambulansa teslim etti.

        Çanakkale Havalimanı'nda da deprem ve ardından yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Yaşanan olayda yaralanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Tatbikatı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve ilgili kurumların müdürleri ile yöneticileri GAMER Toplantı Salonu'ndan takip etti.

        Vali Toraman, burada gazetecilere, tatbikatın başarıyla tamamlandığını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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