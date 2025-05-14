FIA Avrupa Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye, Çanakkale'de yapılacak

Toplam 637 kilometrelik parkurda koşulacak organizasyona İtalya, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkelerden 30'dan fazla ekip katılacak.

İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısına, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, İSOFF Başkanı Mahir Alp, Baja Troia Türkiye Direktörü Tolga Aydın ile yetkililer katıldı.

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