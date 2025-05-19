Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Çanakkale'nin ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Ayvacık ilçesinde Atatürk Kültür Parkı'nda tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun yapıldığı törene Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Garnizon Komutanı Yarbay Olgun Parlar, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, daire amirleri, siyasiler, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Daha sonra Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'ndaki törenlerde öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteri ve oyunlar sahnelendi.

        - Çan'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

        Çan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Çan İbrahim Bodur Stadyumu'nda kutlandı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda halk oyunları gösterileri sunuldu, jimnastik, güreş, okçuluk, müsabakaları yapıldı.

        Şiirlerin de okunduğu törende Etili Seramik Halk Oyunları ve Kazdağları Halk Oyunları Topluluğu'nun sergilediği performans ilgi gördü.

        Törene Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Selçuk Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış ile protokol üyeleri katıldı.

        - Gelibolu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde de tören düzenlendi.

        Gelibolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

        Konuşmanın ardından sporcular tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

        Etkinlikler gün boyu Gelibolu genelinde devam edecek.

        - Lapseki

        Lapseki'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

        Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Özden tarafından anıta çelenk sunuldu.

        Daha sonra program hava muhalefeti nedeniyle Plevne İlkokulu Spor Salonu'nda devam etti. Cem Özden, burada günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Kaymakam Emre Öztürk, Belediye Başkanı Atilla Öztürk, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, daire müdürlerin katıldığı kutlama programında öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de üniversiteli dalgıçlar 19 Mayıs'ı denizin altında kutladı
        Çanakkale'de üniversiteli dalgıçlar 19 Mayıs'ı denizin altında kutladı
        Yenice'de "Gazze'ye Ses Ver" konferansı düzenlendi
        Yenice'de "Gazze'ye Ses Ver" konferansı düzenlendi
        FIA Avrupa Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye sona erdi
        FIA Avrupa Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye sona erdi
        Çanakkale'de köy hayırları devam ediyor
        Çanakkale'de köy hayırları devam ediyor
        Çanakkale'de şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirildi
        Çanakkale'de şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirildi
        Milletvekili Gider, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kut...
        Milletvekili Gider, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kut...