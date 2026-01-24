Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de iki pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 13:28 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de iki pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


        Alınan bilgilere göre M.Ö. idaresindeki 09 BS 690 plakalı pikap, Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü kavşağında C.İ. yönetimindeki 17 LY 646 plakalı pikapla çarpıştı.


        Kazada yaralanan iki sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Ayvacık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Yılmaz Güney'i izletmeyin
        Yılmaz Güney'i izletmeyin
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ayvacık'ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı
        Ayvacık'ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı
        AK Parti'li Barış'tan "Dardanos Orman Kampı" tartışmalarına ilişkin açıklam...
        AK Parti'li Barış'tan "Dardanos Orman Kampı" tartışmalarına ilişkin açıklam...
        Gökçeada'da suç oranları yüzde 40 azaldı
        Gökçeada'da suç oranları yüzde 40 azaldı
        Çanakkale'de hayvan hastalıklarına karşı tedbir planı oluşturuldu
        Çanakkale'de hayvan hastalıklarına karşı tedbir planı oluşturuldu
        ÇOMÜ'de TÜBİTAK 1001 Programı yürütücülerine ödül verildi
        ÇOMÜ'de TÜBİTAK 1001 Programı yürütücülerine ödül verildi
        Evreşe Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
        Evreşe Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı