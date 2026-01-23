Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        ÇOMÜ'de TÜBİTAK 1001 Programı yürütücülerine ödül verildi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Programı proje yürütücüleri için ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 18:49 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇOMÜ'de TÜBİTAK 1001 Programı yürütücülerine ödül verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Programı proje yürütücüleri için ödül töreni düzenlendi.

        ÇOMÜ AKÇANSA Teknoloji ve Etki Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında proje başvurusu yaparak bilimsel üretime katkı sunan akademisyenlere teşekkür ettiklerini söyledi.

        Bilimsel araştırmanın yalnızca sonuçla değil, süreçle, emekle ve kararlılıkla değer kazandığını belirten Erenoğlu, şöyle konuştu:


        "TÜBİTAK 1001 programına başvuru yapmak, fikir üretmeyi, disiplinli çalışmayı ve akademik cesareti gerektirir. Bu nedenle bugün burada takdim edeceğimiz teşekkür belgeleri ve sembolik hediyeler, yalnızca birer belge değil, aynı zamanda bu emeğin ve çabanın kurumsal bir takdiridir. Üniversite olarak bizler, araştırma kültürünün güçlenmesini ve nitelikli bilimsel üretimin artmasını stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası fon programlarına aktif katılımı, bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. Bu vesileyle, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında proje başvurusu yapan ve üniversitemizi başarıyla temsil eden tüm akademisyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çabaların, önümüzdeki dönemde daha fazla proje, daha güçlü iş birlikleri ve daha görünür akademik çıktılarla sonuçlanacağına inanıyorum."

        Konuşmanın ardından akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Evreşe Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
        Evreşe Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
        Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yeni atamalar
        Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yeni atamalar
        Acil serviste hemşire anne ile doktor oğlu omuz omuza mesai yapıyor
        Acil serviste hemşire anne ile doktor oğlu omuz omuza mesai yapıyor
        Çanakkale Boğazı'ndaki savaş gemisi batıkları koruma altına alınıyor Derin...
        Çanakkale Boğazı'ndaki savaş gemisi batıkları koruma altına alınıyor Derin...
        Dekorida, yeni vizyonunu Çanakkale'de bin kişilik lansmanla tanıttı
        Dekorida, yeni vizyonunu Çanakkale'de bin kişilik lansmanla tanıttı
        Başkan Elbi seçim sözlerini bir bir yerine getiriyor
        Başkan Elbi seçim sözlerini bir bir yerine getiriyor