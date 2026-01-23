Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yeni atamalar
Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikolog ve diyetisyen kadrosu güçlendirildi.
Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikolog ve diyetisyen kadrosu güçlendirildi.
Merkezde göreve başlayan Psikolog Ezgi Sarıot ile birlikte kurumda görev yapan psikolog sayısı ikiye yükseldi.
Aynı zamanda Diyetisyen Rumeysa Gülser de Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevine başladı.
Bu atamayla birlikte merkezdeki diyetisyen sayısı da iki oldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.