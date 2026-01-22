Bozcaada'da sağanak etkili oldu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, vatandaşlar su birikintileri arasında yürümekte güçlük çekti. Adanın merkezindeki yolların bazı bölümleri suyla kaplandı. Bozcaada Belediyesi ekipleri, Namazgah Sokak ve Çınaraltı Caddesi üzerinde birikinti oluşan noktalarda suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.