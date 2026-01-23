Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Acil serviste hemşire anne ile doktor oğlu omuz omuza mesai yapıyor

        Acil serviste hemşire anne ile doktor oğlu omuz omuza mesai yapıyor

        SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde görevli hemşire Gülcan Bulan ile oğlu pratisyen hekim Burak Can Bulan, aynı serviste görev yapıyor.

        Meslekte 40 yılı geride bırakan ve bunun 21 yılını acil serviste çalışarak geçiren hemşire Gülcan Bulan'ın oğlu Burak Can Bulan'ın çocukluğu, annesinin işi dolayısıyla zaman zaman hastane koridorlarında geçti.

        Burak Can Bulan, üniversite çağına geldiğinde tercihini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden yana kullansa da bu bölümün kendisine uygun olmadığına karar vererek yeniden sınava girdi.

        Annesinin sağlıkçı olmasının da etkisiyle kariyerine bu alanda devam etmek isteyen Bulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamlayarak doktor oldu.

        Bulan, Tekirdağ'daki görevinin ardından bir hafta önce atandığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi acil servisinde annesiyle mesai arkadaşı oldu.

        - "Oğlumla aynı birimde çalışmak çok güzel bir duygu"

        Anne Gülcan Bulan, AA muhabirine, 21 yıldır hastanenin acil servisinde çalıştığını, oğlu tıp fakültesini kazandığında çok sevindiğini ve gurur duyduğunu anlattı.

        Hemşire olması sebebiyle, zaman zaman nöbetlere yanında getirdiği oğlu Burak Can Bulan'ın adeta hastanede büyüdüğünü belirten Bulan, şöyle konuştu:

        "Oğlumla aynı birimde çalışmak çok güzel bir duygu. Mesailerimiz güzel geçiyor. Oğlumun göreve başladığı sabah işe gelirken güneşin daha farklı doğduğunu fark ettim. Sanki ortalık daha aydınlık oldu. Sevinçle, gururla geldim. Zaten acil servise severek geliyorum, severek çalışıyorum bu kadar yıldır. Burak Can ile çalışmak daha büyük keyif verecek."

        Bulan, iş dışında da oğlu ile evde vakalara ilişkin fikir alışverişlerinde bulunduklarını dile getirdi.

        Oğlunun daha önce Tekirdağ'da görev yaptığını kaydeden Bulan, "Oradaki vakaları da konuşup tartışıyorduk. Bize gelen vakaları ona aktarıp, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, doktorların o tür bir hastada neler yaptığını söylüyordum. Bundan sonra da Burak Can ile birlikte omuz omuza hastalarımıza şifa dağıtmaya, hastalarımızı rahatlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "Tatlı bir dayanışma içindeyiz"

        Pratisyen hekim Burak Can Bulan da küçüklüğünden beri acil servislerin içinde olduğunu, sağlık sektörünü annesinden görerek tanıma imkanı bulduğunu söyledi.

        Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü bırakıp ÇOMÜ Tıp Fakültesi'ni kazandığını ve yakın zamanda pratisyen hekim olarak göreve başladığını belirten Bulan, şunları kaydetti:

        "Annemle beraber göreve başladım. Bu çok mutluluk ve gurur verici bir şey. Ben bile bu kadar mutluysam annem ne kadar mutludur siz düşünün. Denk geldiği zamanlarda omuz omuza çalışıyoruz. Benim verdiğim 'order'ları annem uyguluyor. Birbirimize danışıyoruz, hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tatlı bir dayanışma içindeyiz."

        Bulan, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı kazanarak üroloji alanında ilerlemek istediğini belirtti.

        Annesiyle birlikte çalışmanın ilginç bir yanı olduğunu da dile getiren Bulan, "Beni büyüten, bebekliğimi bilen kadına 'Anne şu iğneleri yapar mısın' demek garip ama alışıyorsun. Sonuç olarak meslek hiyerarşisi bunu gerektiriyor. " ifadesini kullandı.

        Bulan, annesiyle birlikte çalıştıklarını gören meslektaşlarının da şaşırdığını ve ilginç bulduklarını sözlerine ekledi.

