        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Evreşe Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde faaliyet gösteren 718 Sayılı Evreşe Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 14:31 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:31
        Evreşe Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde faaliyet gösteren 718 Sayılı Evreşe Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.


        Toplantıda, kooperatifin mevcut çalışmaları ile bölge tarımının durumu, çiftçilerin ihtiyaçları, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.


        Kooperatifin başkanı da olan Evreşe Belde Belediye Başkanı Hakkı Uysal, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Evreşe'miz için çalışmaya, üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

