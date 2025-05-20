Çanakkale'de otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çanakkale'den Balıkesir istikametine seyreden A.C. idaresindeki 26 SS 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü A.C. ve oğlu Y.C, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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