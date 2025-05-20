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        Çanakkale'de otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 08:55 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:00
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        Çanakkale'de otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Çanakkale'den Balıkesir istikametine seyreden A.C. idaresindeki 26 SS 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü A.C. ve oğlu Y.C, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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