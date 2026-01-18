Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, partisinin Çanakkale İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, CHP'li belediyelere yönelik, "Bizim en büyük mücadelemiz terörle mücadeleydi, vesayetle mücadeleydi. Yerli ve milli savunma sanayimizle terörsüz Türkiye hedefimizle bitme noktasına gelen terör meselesini inşallah kökünden çözüme kavuşturacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 13:58 Güncelleme: 18.01.2026 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, partisinin Çanakkale İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, CHP'li belediyelere yönelik, "Bizim en büyük mücadelemiz terörle mücadeleydi, vesayetle mücadeleydi. Yerli ve milli savunma sanayimizle terörsüz Türkiye hedefimizle bitme noktasına gelen terör meselesini inşallah kökünden çözüme kavuşturacağız." dedi.

        Uygur, partisinin Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de kurulduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemde "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini hatırlattı.

        Bir davanın etrafında toplandıklarını belirten Uygur, "Cumhurbaşkanımız sıklıkla ifade ediyor. Biz, sıradan bir araya gelen bir topluluk değiliz. Biz, bir fikir etrafında, bir mefkure etrafında vatana, millete hizmet, istikbale aidiyet, istiklale sevdayla yol alan bir siyasi hareketin mensuplarıyız." diye konuştu.

        Uygur, 2024 seçimlerinde yerel yönetimlerde istedikleri neticeyi elde edemediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Seçim sonuçları açıklandığı zaman şunu demiştim. Bir belediyenin asli görevi suyu akıtmak ve çöpü toplamak. Suyu akıtabildikleri, çöpü toplayabildikleri yerde biz belediyecilikte eser ve hizmet siyasetinin, sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini gösterdik. Türkiye genelindeki tablo ortada, en temel mesele nedir? Sudur. En temel mesele nedir? Trafiktir. En temel mesele nedir? Çöptür. Trafik sıkışıklığına bakış açıları, su noktasındaki bakış açıları, çöp toplanması noktasındaki bakış açıları, eser ve hizmet noktasındaki bakış açıları ortada. 'Eser ve hizmet' dendiğinde heykel belediyeciliği akıllara geliyor. 'Trafik' denildiğinde 'AVM'ler yüzünden trafik sıkışıyor' deniliyor. Su meselesi gündeme geldiğinde topu DSİ'ye atıyorlar. Genel siyasette hem hizmet noktasındaki hem dış politika noktasındaki yönetim anlayışları ortada. Bizim en büyük mücadelemiz terörle mücadeleydi, vesayetle mücadeleydi. Yerli ve milli savunma sanayimizle terörsüz Türkiye hedefimizle bitme noktasına gelen terör meselesini inşallah kökünden çözüme kavuşturacağız. Vesayetle mücadelemiz 15 Temmuz'da destansı bir dik duruşla bu millet hem demokrasisinin hem liderinin arkasında durdu."

        - "Çanakkale'yi de Türkiye'yi de tekrar tekrar şaha kaldıracağız"

        AK Parti'nin güçlü bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Uygur, "25 yıllık siyasi yolculuğunun 24 yılı iktidarda geçen, yerel yönetimlerde, merkezi yönetimde en güzel yönetim örneklerini en güzel idare örneklerini en güzel reform ve kalkınma hamlelerini, eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koyan bir siyasi hareketiz biz." ifadesini kullandı.

        Uygur, dünya mazlumlarına umut olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bugün 'Daha adil bir dünya mümkün' diyen, 'Dünya beşten büyüktür' diyen, Gazze başta olmak üzere bütün dünya mazlumlarına umut olan, 'güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya tesis edilene kadar dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz' diyen bir liderin yol arkadaşlarıyız. O yüzden gündelik telaşlara kapılmadan, fotoğrafa büyük çerçeveden bakarak, şehirlerimizde, ilçelerimizde bir ve beraber olarak Çanakkale'yi de Türkiye'yi de tekrar tekrar şaha kaldıracağız."

        Toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Naim Makas, AK Parti MKYK Üyesi ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kasım Bostan, belediye başkanları ve partililer katıldı.

        İl Danışma Meclisi Toplantısı konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri V...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri V...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Çanakkale'deki "Bir Sofrada Destan"...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Çanakkale'deki "Bir Sofrada Destan"...
        AK Parti'li Uygur: Çanakkale, zor zamanlarda ayağa kalkma kudretidir
        AK Parti'li Uygur: Çanakkale, zor zamanlarda ayağa kalkma kudretidir
        Çanakkale'de arızalanan lastik botla sürüklenen 8 kaçak göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de arızalanan lastik botla sürüklenen 8 kaçak göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu