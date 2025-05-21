Çanakkale kahvaltısı akademisyenlerin hazırladığı reçetelerle sunulacak

Çanakkale'de başta akademisyenler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle hazırlanan Çanakkale kahvaltı menüsü tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında kentteki bir otelde tanıtımı yapılan Çanakkale kahvaltısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenlerince hazırlanan reçetelerle oluşturuldu.

Turizm sektörünün farklı paydaşlarının da destek verdiği kahvaltı menüsünde, AB tescilli Ezine peyniri, Çanakkale domatesi, Bayramiç tahin helvası, Bayramiç beyazı reçeli, Bayramiç zeytinyağı, Geyikli zeytinyağı ve Yenice kırmızı biberinin yanı sıra bal, reçel çeşitleri, zeytin, tereyağı, kaymak, gödek (pişi) ve nohut ekmeği gibi ürünler yer alıyor.

Vali Ömer Toraman, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk mutfağının, dünyanın önde gelen mutfakları arasında yer aldığını söyledi.

Çanakkale'deki kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının, kent mutfağını marka haline getirmek için işbirliği içinde olduğunu belirten Toraman, şöyle konuştu: