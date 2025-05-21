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        Çanakkale kahvaltısı akademisyenlerin hazırladığı reçetelerle sunulacak

        Çanakkale'de başta akademisyenler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle hazırlanan Çanakkale kahvaltı menüsü tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:22 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:22
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        Çanakkale kahvaltısı akademisyenlerin hazırladığı reçetelerle sunulacak
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        Çanakkale'de başta akademisyenler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle hazırlanan Çanakkale kahvaltı menüsü tanıtıldı.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında kentteki bir otelde tanıtımı yapılan Çanakkale kahvaltısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenlerince hazırlanan reçetelerle oluşturuldu.

        Turizm sektörünün farklı paydaşlarının da destek verdiği kahvaltı menüsünde, AB tescilli Ezine peyniri, Çanakkale domatesi, Bayramiç tahin helvası, Bayramiç beyazı reçeli, Bayramiç zeytinyağı, Geyikli zeytinyağı ve Yenice kırmızı biberinin yanı sıra bal, reçel çeşitleri, zeytin, tereyağı, kaymak, gödek (pişi) ve nohut ekmeği gibi ürünler yer alıyor.

        Vali Ömer Toraman, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk mutfağının, dünyanın önde gelen mutfakları arasında yer aldığını söyledi.

        Çanakkale'deki kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının, kent mutfağını marka haline getirmek için işbirliği içinde olduğunu belirten Toraman, şöyle konuştu:

        "Soframızda, misafirlerimize ikram ettiğimiz kahvaltı çeşitliliğini görünce sizler de bize hak vereceksiniz. Şimdi bunların ilimize ziyarete gelen insanlarla buluşturulması için çalışma yürütüyoruz. Burada üniversitemizle, kalkınma ajansımızla, belediyemizle beraber işbirliğimiz var. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün koordinesinde bütün sivil toplum örgütlerimiz bu çalışmaya dahil. Bir Çanakkale mutfağı oluşturmak için çalışmalara başladık. Finans problemlerini çözdük."

        Toplantıya, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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