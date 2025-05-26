Çanakkale'de öğrenciler, "Mehmetçikle Bir Gün" projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile buluştu
–Çanakkale'de Erenköy Ortaokulu öğrencileri, Millî Savunma Bakanlığınca yürütülen "Mehmetçikle Bir Gün" projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.
–Çanakkale’de Erenköy Ortaokulu öğrencileri, Millî Savunma Bakanlığınca yürütülen “Mehmetçikle Bir Gün” projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler TCG KARABİGA gemisi, Şehit Er İbrahim Koçak Kışlası ve Çanakkale Deniz Müzesi’ni ziyaret etti.
Proje kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanıtılması, genç nesillerin askerlik mesleğine ilgi duyması ve TSK ile gençler arasında güçlü bir bağ kurulması hedefleniyor.
Ayrıca öğrenciler, ziyaret ettikleri birliklerde görevli personelden bilgi alarak, askeri yaşam hakkında deneyim kazandı.
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