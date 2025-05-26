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        Çanakkale'de öğrenciler, "Mehmetçikle Bir Gün" projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile buluştu

        –Çanakkale'de Erenköy Ortaokulu öğrencileri, Millî Savunma Bakanlığınca yürütülen "Mehmetçikle Bir Gün" projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:00 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:36
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        Çanakkale'de öğrenciler, "Mehmetçikle Bir Gün" projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile buluştu
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        –Çanakkale’de Erenköy Ortaokulu öğrencileri, Millî Savunma Bakanlığınca yürütülen “Mehmetçikle Bir Gün” projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

        Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler TCG KARABİGA gemisi, Şehit Er İbrahim Koçak Kışlası ve Çanakkale Deniz Müzesi’ni ziyaret etti.

        Proje kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanıtılması, genç nesillerin askerlik mesleğine ilgi duyması ve TSK ile gençler arasında güçlü bir bağ kurulması hedefleniyor.

        Ayrıca öğrenciler, ziyaret ettikleri birliklerde görevli personelden bilgi alarak, askeri yaşam hakkında deneyim kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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