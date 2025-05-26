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        Ayvacık Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı

        –Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:48 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:48
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        Ayvacık Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı
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        –Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı başladı.

        Yarım asrı aşkın geçmişe sahip olan panayıra, Çanakkale’nin yanı sıra Balıkesir, Aydın, Muğla, İzmir ve İstanbul gibi illerden gelen çok sayıda esnaf katıldı.

        Ayvacık Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, elektronik eşyadan giyime, hediyelik eşyadan çeyiz ve ayakkabıya kadar birçok ürün satışa sunuldu.

        Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, panayırın her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini belirterek, “Bölgemizin en büyük panayırı olan bahar panayırımız başladı. Yoğun bir katılım söz konusu. Vatandaşlarımız inşallah bu yılki panayırımızdan memnun kalırlar.” dedi.

        Panayır, perşembe gününe kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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