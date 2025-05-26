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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısını arama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:08 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:08
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısını arama çalışmaları sürüyor
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Küçükkuyu'ya bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde dün doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra Bartu'nun yanlarında olmadığını fark eden grup üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi.

        Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

        - Valilik açıklaması

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığından 25 kişilik asayiş timi, 1 iz takip köpeği ve 2 dron, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) 6 kişilik arama kurtarma ekibi ile 1 dron, AKUT'tan 5 kişilik ekip ve köylülerden oluşan gönüllülerle yaklaşık 50 kişinin katıldığı belirtildi.

        Ayrıca, İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli'nden 70 kişilik AFAD ekibinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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