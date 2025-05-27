Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de hasat öncesi pestisit denetimleri ve eğitimleri sürüyor

        Çanakkale'de hasat öncesi pestisit denetimleri ve üreticilere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 08:56 Güncelleme: 27.05.2025 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de hasat öncesi pestisit denetimleri ve eğitimleri sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de hasat öncesi pestisit denetimleri ve üreticilere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce hasat öncesi pestisit denetimleri yapılıyor.

        İl ve ilçe müdürlükleri tarafından kış aylarında gece toplantıları şeklinde başlayan eğitim faaliyetleri, yazlık sebze ekimleriyle birlikte sahada üretici buluşmalarıyla sürüyor.

        Merkez ilçeye bağlı Kumkale, Tevfikiye, Çıplak, Akçapınar, Dümrek, Yapıldak ve Musaköy köylerinde son iki hafta içinde 127 üreticiye, bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele yöntemleri, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı, hasat öncesi pestisit denetimlerinin amacı ile uygulanacak yöntemler ve alınması gereken önlemler hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısının cenazesi Van'a g...
        Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısının cenazesi Van'a g...
        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, ölü bulundu (5)
        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, ölü bulundu (5)
        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, ölü bulundu (4)
        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, ölü bulundu (4)
        Çanakkale'de DEM Parti İl Başkanlığı binasının camına taş atan şüpheli göza...
        Çanakkale'de DEM Parti İl Başkanlığı binasının camına taş atan şüpheli göza...
        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu (3)
        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu (3)
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısını ar...
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısını ar...