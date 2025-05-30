Bozcaada'da kamusal alan sergisi "Link" açılacak

Bozcaada Gathering kapsamında açılacak kamusal alan "Link" sergisi 1 Haziran'da açılacak.

Etkinlik koordinasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci endisyonu gerçekleştirilecek olan Bozcaada Gathering, sanat ve bilimi birleştirerek, doğayla uyumlu yaşam pratiklerinin uygulanmasından kültürel mirasın korunmasına kadar çeşitli dönüşüm süreçlerini harekete geçirecek, aynı zamanda bir deneyim festivali olarak katılımcıların bu süreçlerin içinde aktif bir rol almasını sağlayacak.

Açıklamada, serginin, Bozcaada'ya odaklanan coğrafya, tarih, biyoloji, sanat tarihi, edebiyat, müzecilik, kültür tarihi gibi farklı disiplinlerde bilimsel, kültürel, sanatsal araştırmalar yapan, adaya katkı sağlayan bilim insanları ile benzer temaları sanatının odağına almış olan sanatçıları bir araya getireceği, birlikte düşünme, üretme, araştırma sürecinin sonuçlarını kamusal alanda izleyenlerle buluşturacak projenin mentörlüğünü sanat tarihçi/eleştirmen Doç.Dr. Ebru Nalan Sülün'ün üstleneceği belirtildi.

Derin Uludağ ve Özgür Kavurmacıoğlu'nun uygulayıcı olduğu projede, Berk Kır, Beste Kopuz, Çağrı Saray, Didem Erbaş, Erdal İnci, Eymen Aktel, Gizem Ünlü ve Tunca'nın sanat üretim süreçlerine Prof. Dr. Turan Takaoğlu, Prof. Dr. Çiğdem Gül, Prof. Dr. Murat Tosunoğlu, Prof Dr. Haluk Şahin, Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün, Dr. İrem Tüfekçioğlu, Dr. Vildan Onur, Dr. Ümit Hamlacıbaşı, Hakan Gürüney ve Zeynep Boratav Aslanbay bilimsel donanımları, araştırmaları, deneyimleri ile eşlik edeceğinin ifade edildiği açıklamada, şöyle denildi: