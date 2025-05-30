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        Bozcaada'da kamusal alan sergisi "Link" açılacak

        Bozcaada Gathering kapsamında açılacak kamusal alan "Link" sergisi 1 Haziran'da açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:49 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:05
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        Bozcaada'da kamusal alan sergisi "Link" açılacak
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        Bozcaada Gathering kapsamında açılacak kamusal alan "Link" sergisi 1 Haziran'da açılacak.

        Etkinlik koordinasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci endisyonu gerçekleştirilecek olan Bozcaada Gathering, sanat ve bilimi birleştirerek, doğayla uyumlu yaşam pratiklerinin uygulanmasından kültürel mirasın korunmasına kadar çeşitli dönüşüm süreçlerini harekete geçirecek, aynı zamanda bir deneyim festivali olarak katılımcıların bu süreçlerin içinde aktif bir rol almasını sağlayacak.

        Açıklamada, serginin, Bozcaada'ya odaklanan coğrafya, tarih, biyoloji, sanat tarihi, edebiyat, müzecilik, kültür tarihi gibi farklı disiplinlerde bilimsel, kültürel, sanatsal araştırmalar yapan, adaya katkı sağlayan bilim insanları ile benzer temaları sanatının odağına almış olan sanatçıları bir araya getireceği, birlikte düşünme, üretme, araştırma sürecinin sonuçlarını kamusal alanda izleyenlerle buluşturacak projenin mentörlüğünü sanat tarihçi/eleştirmen Doç.Dr. Ebru Nalan Sülün'ün üstleneceği belirtildi.

        Derin Uludağ ve Özgür Kavurmacıoğlu'nun uygulayıcı olduğu projede, Berk Kır, Beste Kopuz, Çağrı Saray, Didem Erbaş, Erdal İnci, Eymen Aktel, Gizem Ünlü ve Tunca'nın sanat üretim süreçlerine Prof. Dr. Turan Takaoğlu, Prof. Dr. Çiğdem Gül, Prof. Dr. Murat Tosunoğlu, Prof Dr. Haluk Şahin, Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün, Dr. İrem Tüfekçioğlu, Dr. Vildan Onur, Dr. Ümit Hamlacıbaşı, Hakan Gürüney ve Zeynep Boratav Aslanbay bilimsel donanımları, araştırmaları, deneyimleri ile eşlik edeceğinin ifade edildiği açıklamada, şöyle denildi:

        "Serginin kavramsal çerçevesinde 'remind-refound-reform' temaları temel alınıyor ve 2024 yılında atılan ilk adım daha kapsamlı düşünmeye davet ediliyor. Zamanın algılanmasında Alan Watts'ın gemi analojisinden ilham alan projede bugün (şimdi); geçmiş ve gelecek arasındaki bir köprü olarak ele alınıyor. Bu analoji, geçmişin bize sunduğu bilgilerin bugüne olan etkisi ile geleceğe yönelik hayallerin birleştirildiği bir anlatıyı inşa ediyor. 'Transthinking' yöntemiyle, farklı disiplinlerin birlikte çalışarak alternatif anlatılar oluşturmasını amaçlayan Bozcaada Gathering; farklı düşünce biçimlerini yaratıcı süreçlerle bütünleyerek Bozcaada’ya dair çok disiplinli, kapsayıcı, çok boyutlu bir üretim sürecini ve sergilemeyi önceliyor. Kamusal alan - ada sokakları, peyzajları, kıyıları, alternatif alanları- bu anlatıların izleyicilerle paylaşılacağı yerleştirmelerle bir deneyim alanına dönüşüyor."

        Serginin 30 Haziran'a kadar açık kalacağı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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