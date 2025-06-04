Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri için 365 personel görevlendirildi

        Çanakkale'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 365 polis ve jandarma personeli görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri için 365 personel görevlendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 365 polis ve jandarma personeli görev yapacak.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bayram trafiği tedbirleri kapsamında vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için 221'i polis, 144'ü jandarma olmak üzere toplam 365 personelin görevlendirildiği belirtildi.

        "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" ile 24 saat hız denetimi yapılacağı, gündüz 12, gece 8 ekip ile radarla hız kontrolleri gerçekleştirileceği ve hava araçlarıyla toplam 24 saatlik denetim yapılacağının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Otobüslerde ve terminallerde emniyet kemeri uyarıları ve denetimler gerçekleştirilecektir. 'Trafikte sıfır can kaybı' ilkesiyle, tüm sürücülerimize kazasız ve huzurlu yolculuklar diliyor, herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 15 yaşındaki çocuğun kalbindeki delik ameliyatla kapatıldı
        Çanakkale'de 15 yaşındaki çocuğun kalbindeki delik ameliyatla kapatıldı
        Gelibolu Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı
        Gelibolu Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı
        Çanakkale'de izinsiz çeltik ekimiyle ilgili denetimler sürüyor
        Çanakkale'de izinsiz çeltik ekimiyle ilgili denetimler sürüyor
        Çanakkale'de Ayvacık depremleri değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Çanakkale'de Ayvacık depremleri değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Gelibolu'da kapalı alanlarda tütün denetimleri sürüyor
        Gelibolu'da kapalı alanlarda tütün denetimleri sürüyor
        Çanakkale'de 1,5 tonluk 'Paşa', alıcısını bekliyor
        Çanakkale'de 1,5 tonluk 'Paşa', alıcısını bekliyor