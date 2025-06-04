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        Bozcaada'ya bayramda kamyon, tır, iş makinası ve otobüs geçişi yasaklandı

        Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine Kurban Bayramı boyunca kamyon, tır, iş makinası, 33 kişi ve üzeri kapasitedeki otobüsler ile midibüslerin geçişine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 17:51 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:51
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        Bozcaada'ya bayramda kamyon, tır, iş makinası ve otobüs geçişi yasaklandı
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        Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine Kurban Bayramı boyunca kamyon, tır, iş makinası, 33 kişi ve üzeri kapasitedeki otobüsler ile midibüslerin geçişine izin verilmeyecek.

        İl Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için 5-9 Haziran tarihlerindeki Kurban Bayramı tatili boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı.

        Bu kapsamda adaya kamyon, tır, iş makinası, 33 kişi ve üzeri kapasitedeki otobüs ile midibüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından da alınan kararlar doğrultusunda, söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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