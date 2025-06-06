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        Lapseki şeftalisinde hasat hazırlığı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt içi ve yurt dışı pazarında ilgi gören şeftalinin hasadına gelecek haftadan itibaren başlanması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:51
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        Lapseki şeftalisinde hasat hazırlığı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt içi ve yurt dışı pazarında ilgi gören şeftalinin hasadına gelecek haftadan itibaren başlanması bekleniyor.

        Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında coğrafi işaret tescili yapılmasıyla marka değeri artan "Lapseki şeftalisi", her sene haziran ayının ortasından eylül sonuna kadar hasat ediliyor.

        Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan meyve bahçelerini sürekli kontrol ettiklerini ve üreticileri bilgilendirmek için sahada olduklarını söyledi.

        İlçenin şeftali ve nektarın üretiminde adından söz ettirdiğini belirten Kaçan, "Coğrafi işaret aldıktan sonra daha da fazla söz ettirmeye başladı. Genel olarak üretimimiz güçlü durumdadır. Farklı çeşitlerde azda olsa noksanlıklar olabilir ama üretimsel olarak baktığımızda gerçekten güzel. Üreticilerimizin bereketli ve güzel bir sezon geçirmelerini diliyorum." diye konuştu.

        Lapseki ilçesinde şeftali ve nektarin üretimi yapan Ayhan Zeybek de 350 dönümlük meyveliklerinde bu yıl da verimli bir sezon beklediklerini söyledi.

        Zeybek, hasada ilerleyen günlerde başlayacaklarının bilgisini vererek, ihracat firmalarını Lapseki'ye beklediklerini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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