Gelibolu Özel Bakım Merkezi'nin sergisi açıldı

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve bu süreçte doğal geri dönüşüm olan malzemelerden kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler değerlendirilerek, Atatürk Kültür Merkezi'nin yanındaki Sanat Sokağı'nda sergilendi.

Gelibolu Özel Bakım Merkezi'nin eğitim ve etkinlik sınıfında öğrenim görenlere sanat eğitmeni Murat Emir tarafından kurs verildi.

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