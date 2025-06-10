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        Gelibolu Özel Bakım Merkezi'nin sergisi açıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Özel Bakım Merkezi sakinleri yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:54
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        Gelibolu Özel Bakım Merkezi'nin sergisi açıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Özel Bakım Merkezi sakinleri yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi.

        Gelibolu Özel Bakım Merkezi'nin eğitim ve etkinlik sınıfında öğrenim görenlere sanat eğitmeni Murat Emir tarafından kurs verildi.

        Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve bu süreçte doğal geri dönüşüm olan malzemelerden kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler değerlendirilerek, Atatürk Kültür Merkezi'nin yanındaki Sanat Sokağı'nda sergilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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