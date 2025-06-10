Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çan'da Etili Deresi'ndeki dip temizliği yapılıyor

        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Etili Deresi'nde dip temizliği çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 13:15 Güncelleme: 10.06.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çan'da Etili Deresi'ndeki dip temizliği yapılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Etili Deresi'nde dip temizliği çalışması gerçekleştiriliyor.

        İlçeye bağlı Etili köyünden geçerek Kocabaş Çayı'na dökülen derede, DSİ 25. Bölge Müdürlüğünce yatak tanzimi ve dip temizliği çalışması devam ediyor.

        Bu çalışmayla, yerleşim alanları ve tarım arazilerinde taşkın risklerinin en aza indirilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        İstanbul'da dehşet! İki taksicinin yumruk yumruğa müşteri kavgası!
        İstanbul'da dehşet! İki taksicinin yumruk yumruğa müşteri kavgası!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        Amca ile yeğeninin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğeninin kavgası cinayetle bitti!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        50 kilometre kaçtı... Kayalıkta mahsur kaldı! 18 gün kayboldu! Ferdinand-2!
        50 kilometre kaçtı... Kayalıkta mahsur kaldı! 18 gün kayboldu! Ferdinand-2!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!

        Benzer Haberler

        Gelibolu Özel Bakım Merkezi'nin sergisi açıldı
        Gelibolu Özel Bakım Merkezi'nin sergisi açıldı
        Çanakkale'de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
        Çanakkale'de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
        Kazada ölen anneanne ile torunu, Çanakkale'de toprağa verildi
        Kazada ölen anneanne ile torunu, Çanakkale'de toprağa verildi
        Tunceli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden anneanne ve torununun cenaz...
        Tunceli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden anneanne ve torununun cenaz...
        Çanakkale'de yaz döneminde bazı bölgelerde inşaat yasakları uygulanacak
        Çanakkale'de yaz döneminde bazı bölgelerde inşaat yasakları uygulanacak
        Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı