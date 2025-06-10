Çan'da Etili Deresi'ndeki dip temizliği yapılıyor

Bu çalışmayla, yerleşim alanları ve tarım arazilerinde taşkın risklerinin en aza indirilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor.

İlçeye bağlı Etili köyünden geçerek Kocabaş Çayı'na dökülen derede, DSİ 25. Bölge Müdürlüğünce yatak tanzimi ve dip temizliği çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.