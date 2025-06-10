Küçükkuyu'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiyen ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiyen ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi'nde kullanılmayan atıl durumdaki malzemelerin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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