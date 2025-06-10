Küçükkuyu'da depoda çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi'nde kullanılmayan atıl durumdaki malzemelerin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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