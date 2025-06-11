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        Türk Kızılay Gökçeada Şubesi Kadın Kolları 1. yılını kutladı

        Türk Kızılay Gökçeada Şubesi Kadın Kolları, kuruluşlarının 1. yıl dönümünü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:50
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        Türk Kızılay Gökçeada Şubesi Kadın Kolları 1. yılını kutladı
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        Türk Kızılay Gökçeada Şubesi Kadın Kolları, kuruluşlarının 1. yıl dönümünü kutladı.

        Şubeden yapılan açıklamada, Gökçeada'nın rüzgarında, Çanakkale’nin direnişinden ilham alan kadınların bir yıl önce Türk Kızılay çatısı altında buluştuğu belirtildi.

        Kadınların sadece yardım etmediği, umut ve dayanışmanın sesi olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu bir yıl, rakamlarla değil, iyileşen kalplerle, açılan kapılarla, kurulan gönül köprüleriyle ölçülür. Çanakkale’nin toprağında filizlenen bu merhamet hareketi, Gökçeada’da kadınların yüreğiyle büyüyor. İyiliği meslek değil, karakter yapan kadınlara selam olsun. Nice yıllara, iyiliği hayat biçimi yapan tüm gönüllü kadınlarımıza. 1. yılımız kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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