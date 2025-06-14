Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangının ormanlık alana sıçramasının önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Değirmencik ve Kemer köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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