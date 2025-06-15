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        Çanakkale'de orman işçisi ağaçları yangından korurken yaban hayatını da unutmadı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangın sırasında ormanlık alanda karşısına çıkan oluklu kertenkeleye su veren orman işçisinin duyarlılığı takdir topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 15:47 Güncelleme: 15.06.2025 - 15:50
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        Çanakkale'de orman işçisi ağaçları yangından korurken yaban hayatını da unutmadı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangın sırasında ormanlık alanda karşısına çıkan oluklu kertenkeleye su veren orman işçisinin duyarlılığı takdir topladı.

        Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamköy'deki tarım arazisinde başlayan yangını önleme çalışmalarında Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünde görevli İlker Kocatepe de yer aldı.

        Yangının ormanlık alana sıçramasının önüne geçilmesi için ekip arkadaşlarıyla mücadele veren Kocatepe, bir oluklu kertenkelenin alevlerden kaçtığını fark etti.

        Görev yaptığı arazözden aldığı bidonla oluklu kertenkeleye su vererek serinlemesini sağlayan Kocatepe'nin bu davranışı, çalışma arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kocatepe'nin oluklu kertenkeleye su verdiği anlar, Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında da paylaşıldı.

        Kocatepe, AA muhabirine, ihbar üzerine Çamköy'deki yangın için yola çıktıklarını, soğutma çalışmaları sırasında yerde hareketsiz yatan bir oluklu kertenkeleye rastladığını söyledi.

        Elindeki hortum tabancasını arkadaşına vererek, oluklu kertenkeleye müdahale etmek istediğini aktaran Kocatepe, "Su verdim, üzerine de su döktüm, sırtı yanmıştı. Biz, orman yangınlarına müdahale ediyoruz, bunun yanında yaban hayatına da özen gösteriyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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