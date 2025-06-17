AK Partili Gider, orman yangınlarına dikkati çekti

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yaz aylarının ilk haftalarında kent genelinde art arda çıkan orman yangınlarına dikkati çekerek, vatandaşları sorumluluk ve duyarlılığa davet etti.

Devletin tüm imkanlarının sahada seferber edildiğini ancak esas sigortanın vatandaşın hassasiyeti olduğunu belirten Gider, küçük bir ihmalkarlığın geri dönüşü zor felaketlere yol açabileceğini vurguladı.

Çanakkale'de 1-14 Haziran'da 11 farklı noktada orman yangını meydana geldiğini aktaran Gider, elektrik hatları, biçerdöver kıvılcımları, ot temizliği ve açık alanda ateş yakılması gibi insan kaynaklı ihlal ve ihmaller sonrasında 6 kişi hakkında "taksirle orman yangınına sebep olmak" suçundan adli işlem başlatıldığını hatırlattı.

Milletvekili Gider, geçen yıl Gelibolu Yarımadası'nda yaşanan ve 1300 hektarlık orman dokusunu yok eden büyük yangını da anımsatarak, tarihe ve doğaya gelen zararın sadece yerel değil, ulusal birer kayıp olduğunu ifade etti.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün, 2025 yangın sezonuna büyük bir hazırlıkla girdiğini belirten Gider, bölgede 27 gözetleme kulesi, 30 hareketli kamera ve insansız hava araçları (İHA) ile 7/24 takip sağlandığını, havadan müdahale kapasitesinin 4 uçak ve 3 helikopterle desteklendiğini, ayrıca orman köylerinde 5 yeni yangın su toplama havuzunun devreye alınmak üzere olduğunu kaydetti.

Gider, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün resmi verilerine göre, 2023 yılında 5 bin 300 hektar orman alanı ile 3 bin 520 dekar tarım arazisinin yangınlardan zarar gördüğünü, 28 büyükbaş, 118 küçükbaş hayvan ve 579 kovandaki arıların yangınlarda telef olduğunu ifade etti.

Çanakkale Valiliğinin, 1 Haziran – 30 Eylül tarihlerinde ormanlık alanlara izinsiz girişlerin yasakladığını belirten Gider, şunları kaydetti:

"Devletimiz, sadece karadan değil, havadan da en ileri teknolojiyle sahada. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın belirttiği gibi 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA ile ormanlarımız 24 saat gözetim altında. Bu araçlar, 4 bin 796 yangın havuzu ve göletten su alarak en kısa sürede müdahale kapasitesine sahip. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta altını çizdiği gibi çevreye karşı duyarlılık sadece devletin değil, milletçe hepimizin müşterek sorumluluğudur."