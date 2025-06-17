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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:31
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Türkmenli köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını başladı.

        Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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