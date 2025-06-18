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        Çanakkale Valisi Toraman tedavileri tamamlanan kuşları doğal ortamlarına bıraktı

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, tedavileri tamamlanan 3 kuşu doğal ortamlarına bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:12 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:12
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        Çanakkale Valisi Toraman tedavileri tamamlanan kuşları doğal ortamlarına bıraktı
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, tedavileri tamamlanan 3 kuşu doğal ortamlarına bıraktı.

        Vali Toraman, Troya Ören Yeri Doğal Yaşam Alanı'nda tedavi ve rehabilitasyon süreçleri Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tamamlanan kuşları inceledi.

        Ömer Toraman, daha sonra kerkenez, kukumav ve kulaklı orman baykuşunu doğal yaşam alanına bıraktı.

        Programa, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ve müdürlük personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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