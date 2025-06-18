Çanakkale Valisi Toraman tedavileri tamamlanan kuşları doğal ortamlarına bıraktı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, tedavileri tamamlanan 3 kuşu doğal ortamlarına bıraktı.

Vali Toraman, Troya Ören Yeri Doğal Yaşam Alanı'nda tedavi ve rehabilitasyon süreçleri Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tamamlanan kuşları inceledi.

Ömer Toraman, daha sonra kerkenez, kukumav ve kulaklı orman baykuşunu doğal yaşam alanına bıraktı.

Programa, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ve müdürlük personeli katıldı.